Актер Владимир Рулла умер в возрасте 77 лет

Актер театра и кино Владимир Рулла ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Telegram-канал театра РАМТ, на сцене которого он служил долгие годы.
Рулла известен по ролям в фильмах «Одинокая женщина с ребенком» и «Солнечный удар», а также многочисленным ролям в театре.
«Он сыграл на нашей сцене более 30 ролей, в том числе Певца в "Приключениях Тома Сойера", доктора Чилтона в "Поллианне" и Раздватриса в "Трех толстяках"», — говорится в публикации.
Известно, что в 1971 году Владимир Иванович окончил Театральное училище им. Щепкина.
