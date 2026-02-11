Актер Владимир Рулла умер в возрасте 77 лет

Актер фильма «Одинокая женщина с ребенком» Владимир Рулла умер в возрасте 77 лет

Актер театра и кино Владимир Рулла ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Telegram-канал театра РАМТ, на сцене которого он служил долгие годы.

Рулла известен по ролям в фильмах «Одинокая женщина с ребенком» и «Солнечный удар», а также многочисленным ролям в театре.

«Он сыграл на нашей сцене более 30 ролей, в том числе Певца в "Приключениях Тома Сойера", доктора Чилтона в "Поллианне" и Раздватриса в "Трех толстяках"», — говорится в публикации.

Известно, что в 1971 году Владимир Иванович окончил Театральное училище им. Щепкина.

Ранее в Петербурге скончался актер Артур Арутюнян, сыгравший безбилетного пассажира трамвая в культовом фильме «Брат». Причиной ухода артиста стал инфаркт.