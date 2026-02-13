Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:17, 13 февраля 2026Мир

В МИД резко высказались о возможных уступках России по ядерному договору с США

Рябков: Об односторонних уступках России по ДСНВ не может быть и речи

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Россия не пойдет на односторонние уступки в случае новых договоренностей по истекшему Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Если коллеги рассчитывают договориться с нами о чем-то другом на другой основе, то они глубоко заблуждаются. Тем более сейчас: ни о каких односторонних уступках с нашей стороны просто не может быть и речи», — сказал дипломат.

Рябков также отметил, что в Москве не знают о настрое американской администрации по отношению к дальнейшим переговорам по ДСНВ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мораторий на преодоление лимитов ДСНВ будет сохраняться до тех пор, пока его соблюдают США. Глава российского МИД напомнил, что Вашингтон оставил без официального ответа инициативу Москвы о дальнейшем добровольном соблюдении договора.

