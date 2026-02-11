Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:02, 11 февраля 2026Мир

Лавров сделал заявление о преодолении США лимитов ДСНВ

Лавров: Мораторий на преодоление лимитов СНВ сохраняется, пока его соблюдают США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мораторий на преодоление лимитов Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) сохраняется до тех пор, пока его соблюдают США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в деградации сферы стратегической стабильности ряд европейских стран безосновательно обвиняют именно Россию, несмотря на то что США оставили без официального ответа инициативу президента России Владимира Путина о дальнейшем добровольном соблюдении заложенных в ДСНВ количественных ограничений.

«Исходим из того, что этот мораторий с нашей стороны, который был объявлен президентом, сохраняется, но только до тех пор, пока США также не будут превышать упомянутые лимиты», — сказал он.

Ранее Лавров ответил на обвинения президента США Дональда Трампа в якобы нарушении Россией ДСНВ. Он уточнил, что российская сторона не знает, о каком нарушении говорит американский лидер, поскольку Москва их не допускала.

