14:47, 10 февраля 2026Мир

Лавров ответил на обвинения Трампа о якобы нарушении Россией международного договора

Лавров: Россия не знает, о каком нарушении ДСНВ говорит Трамп
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская сторона не знает, о каком нарушении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) говорит американский лидер Дональд Трамп. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Какие нарушения он усмотрел на российской стороне? Я не знаю. У нас были серьезные вопросы по поводу строгости в соблюдении требований Договора, на которые американцы нам не ответили. Но с нашей стороны мы такого не допускали», — подчеркнул дипломат.

Ранее Трамп призвал Россию заключить с Соединенными Штатами новый договор вместо ДСНВ.

