Наука и техника
08:52, 13 февраля 2026Наука и техника

В России нашли спасение от украинских дронов «Баба-яга»

ТАСС: Дешевые FPV-дроны с сетями и арматурой стали спасением от «Бабы-яги» ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Дешевые FPV-дроны, оснащенные арматурой и сетями, продемонстрировали высокую эффективность и стали настоящим спасением от украинских гексакоптеров типа «Баба-яга». Такие данные привели в разговоре с ТАСС в силовых структурах РФ.

«Дешевые FPV-дроны с сетями или БПЛА, снабженные зарядом или, например, арматурой. Зачастую после такого поражения уничтожаются оба дрона, однако их стоимость несопоставима и зачастую отличается в десятки раз», — подчеркнул источник агентства.

По его словам, отлично противостоит украинским беспилотникам и переносной зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Верба». Он перехватывает и ударные БПЛА, и дроны-разведчики противника самолетного типа, которые летят на разных высотах.

«Вслед за ВС РФ противник, ожидаемо, расширил применение беспилотников на оптоволокне для преодоления систем РЭБ. Такие дроны тоже зачастую перехватываются, кроме того, эффективно показывают себя дробовики, которые бойцы берут с собой при перемещении на технике», — заключили в российских силовых структурах.

Ранее военный эксперт Алексей Живов оценил новую российскую замену «Солнцепеку». По его словам, огнеметная система нового поколения стала ответом на запросы современной войны.

