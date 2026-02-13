Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:32, 13 февраля 2026Наука и техникаЭксклюзив

Новую российскую замену «Солнцепеку» оценили

Военный эксперт Живов: ТОС «Дракон» — более дальнобойная и улучшенная система
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Тяжелая огнеметная система ТОС-«Дракон» — развитие системы российских ТОС. Система превосходит ТОС «Солнцепек», в частности, улучшенным боеприпасом и дальностью, рассказал военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Это развитие тяжелой огнеметное системы — ТОС "Буратино", "Солнцепек". Суть в том, что по мере развития ТОС постоянно растет дальность, что и требует современная война, поскольку, скажем, ТОС-1 с его дальностью всего в несколько километров, небезопасно выводить на передовую. Дальность этого Дракона до 18 километров, то есть рабочая дальность 14-15 километров», — сказал Живов.

По его оценке, это дистанция приемлема, с учетом современного ведения войны, но не без риска. Креме того, «Дракон» обладает огромной мощностью и применяются как на гусеницах, так и колесах, что увеличивает его мобильность. Система полностью автоматизирована и обладает радиоэлектронной защитой, добавил эксперт.

«Более современный боеприпас — более дальнобойный и менее опасный для самого экипажа. Значительно выросла дальность — порядка 15 километров», — сравнил Живов новую систему с «Солнцепеком».

Он также отметил, что системы ТОС есть только в российской армии, то есть они уникальны и обеспечивают эффективное уничтожение живой силы противника.

Ранее журналист польского издания Interia Филипп Мельчарек сообщил, что российские войска начали применять на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС- «Дракон». В материале говорится, что появление такой модификации на передовой стало «очень плохой новостью» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Система использует термобарические снаряды и способна тотально уничтожать укрепленные позиции. При этом температура в эпицентре взрыва достигает трех тысяч градусов Цельсия

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина не проиграет». Зеленский предпочел войну «плохому миру», но задумался об отказе от части ДНР. Какие условия ставит Киев?

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Стало известно о пострадавших при массированной атаке ВСУ на Волгоград

    Новую российскую замену «Солнцепеку» оценили

    Попытка поставить рекорд обернулась позором перед всем спортзалом

    Любителям онлайн-покупок рассказали о защите от мошенников

    Дмитриев оценил главы британской госслужбы строчкой из Queen

    Замужняя учительница сделала аборт после секса со школьником

    Из Европы начали уходить серьезные компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok