Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:18, 13 февраля 2026Россия

В России озвучили предупреждение Украине

Кастюкевич: Зеленский может добиться того, что у Трампа закончится терпение
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Владимир Зеленский попытками выиграть деньги и время может добиться того, что у президента США Дональда Трампа закончится терпение. Об этом заявил сенатор Совфеда Игорь Кастюкевич, чьи слова приводит ТАСС.

«Зеленский играет с Трампом в наперстки, глупо предполагая, что удастся выиграть время или деньги. Но ни того, ни другого киевским преступникам уже не дадут», — объяснил он.

По словам политика, постоянные заявления Зеленского о нежелании отдавать Донбасс могут привести к потере терпения у американского лидера. Кастюкевич также напомнил, что Украина не раз высказывалась о желании провести выборы, однако затем это решение отменяли.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о появлении войск блока на территории Украины после завершения конфликта стоит воспринимать как подготовку к интервенции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет основная битва 2026 года». Стало известно о подготовке масштабной операции с целью принуждения к сдаче Одессы

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Киеве начали готовиться к переговорам с Россией в Женеве

    Напившуюся матершинницу высадили из российского поезда на полпути

    В России расширят скрининг новорожденных одним заболеванием

    В России рассказали об «убийцах Patriot» в арсенале Су-57

    Сутенеры заставили десятки россиянок работать в сети притонов по всей стране

    В России озвучили предупреждение Украине

    Российский фондовый рынок отреагировал на снижение ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok