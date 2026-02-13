Кастюкевич: Зеленский может добиться того, что у Трампа закончится терпение

Владимир Зеленский попытками выиграть деньги и время может добиться того, что у президента США Дональда Трампа закончится терпение. Об этом заявил сенатор Совфеда Игорь Кастюкевич, чьи слова приводит ТАСС.

«Зеленский играет с Трампом в наперстки, глупо предполагая, что удастся выиграть время или деньги. Но ни того, ни другого киевским преступникам уже не дадут», — объяснил он.

По словам политика, постоянные заявления Зеленского о нежелании отдавать Донбасс могут привести к потере терпения у американского лидера. Кастюкевич также напомнил, что Украина не раз высказывалась о желании провести выборы, однако затем это решение отменяли.

