В Шотландии разорился поезд из Гарри Поттера

Sun: Шотландский «Хогвартс-экспресс» прекратит работу из-за финансовых проблем

Шотландский «Якобитский экспресс», который также известен под названием «Хогвартс-экспресс» из фильмов о Гарри Поттере, может прекратить работу из-за финансовых трудностей и споров о безопасности. О потенциальном разорении проекта пишет газета The Scottish Sun.

Компания West Coast Railways (WCR), которой принадлежит экспресс, объявила, что расписания на этот год пока нет. До этого поезд каждый год перевозил порядка 70 тысяч пассажиров, которые любовались видами и наслаждались атмосферой культовых кинокартин.

Сложности начались после того, как в 2023 году перевозчик проиграл иск по вопросу безопасности дверей. Суд потребовал поставить на двери вагонов центральные замки, что обойдется компании в 7 миллионов фунтов стерлингов и существенно превышает ее годовую прибыль.

«Якобитский экспресс» приносит шотландской экономике около 19,3 миллиона фунтов стерлингов ежегодно, в эту сумму входят доходы от продажи билетов. Если поезд перестанет функционировать, пострадает весь сектор туристического бизнеса в Форт-Уильяме и Маллайге, отмечается в статье.

