Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:44, 13 февраля 2026Путешествия

В Шотландии разорился поезд из Гарри Поттера

Sun: Шотландский «Хогвартс-экспресс» прекратит работу из-за финансовых проблем
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roland Marske / Global Look Press

Шотландский «Якобитский экспресс», который также известен под названием «Хогвартс-экспресс» из фильмов о Гарри Поттере, может прекратить работу из-за финансовых трудностей и споров о безопасности. О потенциальном разорении проекта пишет газета The Scottish Sun.

Компания West Coast Railways (WCR), которой принадлежит экспресс, объявила, что расписания на этот год пока нет. До этого поезд каждый год перевозил порядка 70 тысяч пассажиров, которые любовались видами и наслаждались атмосферой культовых кинокартин.

Сложности начались после того, как в 2023 году перевозчик проиграл иск по вопросу безопасности дверей. Суд потребовал поставить на двери вагонов центральные замки, что обойдется компании в 7 миллионов фунтов стерлингов и существенно превышает ее годовую прибыль.

«Якобитский экспресс» приносит шотландской экономике около 19,3 миллиона фунтов стерлингов ежегодно, в эту сумму входят доходы от продажи билетов. Если поезд перестанет функционировать, пострадает весь сектор туристического бизнеса в Форт-Уильяме и Маллайге, отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что Финляндию захлестнула крупнейшая за последние 29 лет волна корпоративных банкротств. На подобную динамику влияет в том числе почти полный разрыв торгово-экономических связей с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о странностях при ракетном ударе ВСУ по российскому региону

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Страна БРИКС завалила Россию мясом

    Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 13 февраля

    Врач назвал собачьим бредом два вида диет

    Описана обстановка в затянувшей сестер из Петербурга тоталитарной секте

    Постиранный москвичкой в стиральной машине кот попал на видео

    Бортпроводник попытался изнасиловать коллегу в номере отеля

    Описана угроза всемогущего вируса на смартфонах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok