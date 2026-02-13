Реклама

В Совфеде допустили полную блокировку Telegram в России

Сенатор Клишас допустил полную блокировку Telegram в России
Марина Совина
Фото: Jaque Silva / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил полную блокировку Telegram в России. Об этом сообщило Радио Sputnik.

По словам политика, это может произойти при систематическом нарушении законодательства. Он добавил, что Telegram — очень «качественная площадка», но все платформы должны соблюдать российские законы.

«Давайте дождемся решения Роскомнадзора», — подчеркнул Клишас.

Ранее российский суд признал платформу виновной в нарушении части 4 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). Так, мессенджер не удалил материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности и материалы с порнографическими изображениями.

