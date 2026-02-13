Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:50, 13 февраля 2026Культура

Вдова Оззи Осборна решила воскресить музыканта

Вдова легендарного Оззи Осборна дала согласие на выступления его голограммы
Андрей Шеньшаков

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Вдова культового музыканта Оззи Осборна Шэрон ведет переговоры о возрождении фестиваля Ozzfest. Об этом сообщает портал RadarOnline.

73-летняя Шэрон обсуждала с организаторами мероприятия возможность использования голограммы Осборна для выступления на сцене. Последний раз фестиваль проводился в классическом формате в 2018 году, а в 2019 — в виде новогоднего шоу. Сама звезда уточнила, что хотела бы провести Ozzfest сразу на нескольких континентах.

«Они обсуждали возможность использования голограммы Оззи — те, кто знал музыканта, считают, что это будет трогательным моментом», — сообщил изданию инсайдер.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще слушать песни легендарного рокера Оззи Осборна после его кончины.

