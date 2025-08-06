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20:48, 6 августа 2025Культура

Стало известно о влиянии ухода Оззи Осборна на прослушивание его песен

Россияне стали слушать Оззи Осборна в пять раз чаще после кончины музыканта
Андрей Шеньшаков

Фото: Fredrik Sandberg / Reuters

Россияне стали чаще слушать песни легендарного рокера Оззи Осборна после его кончины. Статистику приводит издание «Газета.Ru» со ссылкой на данные платформы «Яндекс Музыка».

По информации источника, аналитики онлайн-сервиса заметили прирост прослушиваний композиций Осборна. За последние две недели наибольший рост показали треки «Tommy Aldridge Drum Solo» (1207 процентов), «Outro» (1146 процентов) и «Goodbye To Romance (Spliced)» (1093 процента). За это время пользователи платформы стали почти в пять раз чаще слушать песни рок-музыканта — количество прослушиваний сольных треков артиста выросло на 484 процента. На 150 процентов оно увеличилось у группы Black Sabbath.

Кроме того, в список самых прослушиваемых композиций Оззи вошли «I Just Want You» (рост 585 процентов), «No More Tears» (285 процентов), «Crazy Train» (438 процентов), «Mama, I'm Coming Home» (548 процентов), «Mr. Crowley» (415 процентов).

Ранее стало известно, что бас-гитариста американской панк-группы Green Jelly Майкла Снайдера уволили за публикацию мема с основателем группы Black Sabbath, культовым британским рокером Оззи Осборном.

ЖЗЛ
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