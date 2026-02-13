Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Бывший СССР
14:00, 13 февраля 2026Бывший СССР

Военкор раскрыл подробности десятидневной контратаки ВСУ в Запорожской области

Военкор Поддубный: Контратаки ВСУ в Запорожской области захлебнулись
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, длившиеся 10 дней, захлебнулись. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Евгений Поддубный.

«Провал врага на юге: контратаки ВСУ в Запорожье захлебнулись — потери растут, результат нулевой. Все стабильно», — написал он.

По словам Поддубного, украинским войскам не удалось занять ни одного населенного пункта. При этом за одни сутки под удар попали восемь украинских бригад. Кроме того, на марше украинские войска потеряли американский танк Abrams и французскую самоходную артиллерийскую установку CAESAR.

Ранее стало известно, что ВСУ контратакуют позиции российских войск в районе Гуляйполя. При этом отмечается, что ситуацию усложняет отключение терминалов Starlink для незарегистрированных Минобороны Украины пользователей.

