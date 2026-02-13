Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:45, 13 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о контратаках ВСУ в Запорожской области

В России сообщили о контратаках ВСУ у Гуляйполя
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются контратаковать в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и Смотри».

«Противник вновь идет в накат в районе Гуляйполя», — рассказал собеседник канала. При этом он отметил, что блее 10 контратак украинских войск уже отражены Вооруженными силами России.

Как утверждают авторы сообщения, ВСУ продолжают атаки. При этом ситуацию усложняет отключение терминалов Starlink для незарегистрированных Минобороны Украины пользователей.

С начала февраля Киев начал процедуру верификации терминалов Starlink, которыми пользуются украинские военнослужащие. Эта мера была введена для борьбы с использованием устройств российскими военными. При этом некоторые бойцы ВСУ сообщили, что и сами столкнулись с отключениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина достигли согласия по одному вопросу

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Получивший письмо из дома боец СВО не сдержал слез, сказал «я вернусь» и попал на видео

    Кремль подтвердил дату переговоров с США и Украиной

    Заказчики начали отказываться от российских судов из-за роста цен

    Невозможность перехвата «Орешника» объяснили

    Раскрыта сумма гонорара финского наемника ВСУ

    В Европе политику Трампа назвали абсолютной глупостью

    Стало известно о контратаках ВСУ в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok