Стало известно о контратаках ВСУ в Запорожской области

В России сообщили о контратаках ВСУ у Гуляйполя

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются контратаковать в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и Смотри».

«Противник вновь идет в накат в районе Гуляйполя», — рассказал собеседник канала. При этом он отметил, что блее 10 контратак украинских войск уже отражены Вооруженными силами России.

Как утверждают авторы сообщения, ВСУ продолжают атаки. При этом ситуацию усложняет отключение терминалов Starlink для незарегистрированных Минобороны Украины пользователей.

С начала февраля Киев начал процедуру верификации терминалов Starlink, которыми пользуются украинские военнослужащие. Эта мера была введена для борьбы с использованием устройств российскими военными. При этом некоторые бойцы ВСУ сообщили, что и сами столкнулись с отключениями.