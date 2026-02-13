Реклама

Воспитанницы российского детдома оказались в списке террористов

Росфинмониторинг внес в свой список 4 фигурантов дела о покушении на физика
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Четверо фигурантов уголовного дела о подрыве автомобиля сотрудника оборонного НИИ «Полюс» имени Стельмаха в Москве попали в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росфинмониторинг.

В список ведомства внесены Гурдзибеев Алан Максимович, 4 мая 2007 года рождения, из Калуги; Бескурникова Нина Алексеевна, 6 апреля 2005 года рождения, и Бескурникова Полина Алексеевна, 26 июля 2006 года рождения, из Москвы; Брыксина Светлана Алексеевна, 10 сентября 1983 года рождения, тоже из столицы. Им запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах.

Среди них две родные сестры — 19-летняя Полина и 20-летняя Нина Бескурниковы, которые воспитывались в детском доме. По версии следствия, они извлекли самодельное взрывное устройство (СВУ) из тайника и передали соучастнику по фамилии Гурдзибеев, учащемуся колледжа, который, как считает следствие, следил за ученым, для чего снял квартиру по соседству и установил бомбу на его автомобиль. Четвертая фигурантка дела — менеджер логистической компании Светлана Брыксина, которая перевозила на своей машине Бескурниковых и СВУ. Все они не были знакомы.

Им предъявлено обвинение в покушении на убийство доктора физико-математических наук, работающего в НИИ. Его машина Toyota Land Cruiser была подорвана возле многоэтажки в жилом комплексе «Град Московский» на Радужной улице утром 1 декабря 2025 года. Сам он находился в этот момент в командировке в Юго-Восточной Азии. Имя ученого-физика не раскрывается.

