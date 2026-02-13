Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:20, 13 февраля 2026Мир

Воюющих за ВСУ поляков освободят от уголовной ответственности

Сейм Польши принял закон об амнистии для наемников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Сейм Польши принял закон, освобождающий от уголовной ответственности польских граждан, которые ранее служили или продолжают служить в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты польского парламента.

Законопроект поддержали 406 депутатов, 19 воздержались, а 4 выступили против. Теперь документ будет направлен в Сенат. Амнистия также предусмотрена для поляков, уже осужденных за участие в военных действиях на стороне Украины против России. Согласно документу, амнистия распространяется на период с 6 апреля 2014 года.

Проект был внесен в сейм 5 декабря под названием «Закон о ненаказании добровольцев, защищающих свободу и независимость Украины». За наемничество в Польше предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что Польша ограничит доступ к пособиям для украинских детей. С 1 февраля в стране в силу вступает закон о социальных выплатах для иностранцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступил с призывом к Зеленскому

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    В Китае запретят нестандартные рули на автомобилях

    Ведущие шоу «Что было дальше?» прокомментировали переезд в Казахстан

    Макрон заявил о невозможности мира на Украине без одного условия

    Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось

    НАТО предупредили о риске спровоцировать вооруженный конфликт в Прибалтике

    Макрон объявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины

    Польша сообщила о повреждении кабеля до Швеции на дне Балтийского моря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok