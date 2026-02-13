Воюющих за ВСУ поляков освободят от уголовной ответственности

Сейм Польши принял закон об амнистии для наемников ВСУ

Сейм Польши принял закон, освобождающий от уголовной ответственности польских граждан, которые ранее служили или продолжают служить в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты польского парламента.

Законопроект поддержали 406 депутатов, 19 воздержались, а 4 выступили против. Теперь документ будет направлен в Сенат. Амнистия также предусмотрена для поляков, уже осужденных за участие в военных действиях на стороне Украины против России. Согласно документу, амнистия распространяется на период с 6 апреля 2014 года.

Проект был внесен в сейм 5 декабря под названием «Закон о ненаказании добровольцев, защищающих свободу и независимость Украины». За наемничество в Польше предусмотрена уголовная ответственность.

