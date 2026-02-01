Реклама

Экономика
03:06, 1 февраля 2026Экономика

Польша ограничит доступ к пособиям для украинских детей

Неработающие украинцы больше не смогут получать пособия на детей в Польше
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aliaksandra Yadzeshka / Unsplash

Не работающие официально и не делающие отчисления в фонд социального страхования граждане Украины больше не будут получать пособия на детей в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с 1 февраля в стране в силу вступает закон о социальных выплатах для иностранцев, который недавно принял сейм Польши. В первую очередь это касается ежемесячного пособия в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка.

В документе говорится об иностранцах, однако изменения затронут только украинцев, поскольку остальные иностранные граждане и ранее не имели доступа к социальным выплатам и пособиям без легальной работы.

Ранее сообщалось, что военнослужащие идейных нацистских подразделений Вооруженных сил Украины часто переодеваются в гражданскую одежду, сбегая с позиций под видом беженцев при прорыве российской армии.

