Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:00, 13 февраля 2026Забота о себе

Врач назвал причину горького вкуса спермы

Уролог Смерницкий: Горький эякулят может говорить о кандидозе у женщины
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Уролог-андролог Андрей Смерницкий рассказал, о каких проблемах со здоровьем может говорить изменение вкуса или цвета спермы. Причины этого он назвал в беседе с изданием Life.ru.

«Приходят женщины, которые жалуются, что у мужчины горький эякулят. Меня, конечно, это всегда удивляет, но, тем не менее, горький эякулят может быть, когда у женщины есть вагинальный кандидоз, то есть молочница», — рассказал врач. Смерницкий добавил, что горький вкус может появляться из-за грибков, а также баланопостита — воспаления головки полового члена и внутреннего листка крайней плоти.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Врач добавил, что гнилостный запах и вкус может возникать из-за лейкоспермии, то есть большого количества лейкоцитов в сперме. Уролог предупредил, что его причиной может быть воспаление, в том числе в простате или уретре.

Смерницкий также подчеркнул, что у здорового мужчины эякулят должен быть белесого цвета. Если же он изменился и стал красноватым, это может говорить о гемоспермии. Как объяснил уролог, это состояние встречается примерно у 15 процентов мужчин, а вызвано оно может быть воспалением в семенных пузырьках или простате, воспалением яичек, а также раком простаты.

Ранее медсестра, эксперт по сексуальному здоровью Сара Мулиндва назвала нормальный объем спермы, который должен выделяться при эякуляции. По словам Мулиндвы, в большинстве случаев во время эякуляции выделяется от двух до пяти миллилитров семенной жидкости — от половины чайной ложки до полной чайной ложки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина не проиграет». Зеленский предпочел войну «плохому миру», но задумался об отказе от части ДНР. Какие условия ставит Киев?

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Певица Холзи в обнажающем тело платье вышла в свет с женихом

    В России изменятся правила заселения в гостиницы

    На детской площадке обнаружили снаряд ВСУ с детонатором и таймером

    Депутат Рады жестко раскритиковал Зеленского за слова о войне

    Врач назвал причину горького вкуса спермы

    Павел Дуров выступил с заявлением о блокировке Telegram

    Украину упомянули в файлах Эпштейна в ужасном контексте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok