Забота о себе
08:34, 3 февраля 2026

Назван нормальный объем спермы при эякуляции

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Медсестра, эксперт по сексуальному здоровью Сара Мулиндва назвала нормальный объем спермы, который должен выделяться при эякуляции. Ее цитирует Metro.

По словам Мулиндвы, в большинстве случаев во время эякуляции выделяется от двух до пяти миллилитров семенной жидкости — от половины чайной ложки до полной чайной ложки.

Эксперт по сексуальному здоровью добавила, что этот объем зависит и от возраста мужчины. Так, в 20 лет он обычно составляет от 2,5 до 4 миллилитров. После 30 лет и после 50 лет объем выделяемой во время эякуляции спермы незначительно уменьшается. Мулиндва заверила, что это нормально, однако в норме эти изменения должны происходить постепенно, а не внезапно.

Мулиндва отметила, что на объем спермы также могут повлиять стресс, гормональный дисбаланс, недостаток жидкости, проблемы со здоровьем предстательной железы, а также прием некоторых лекарств. «Антидепрессанты, препараты от кровяного давления, для лечения простаты и гормональные препараты могут влиять на выделение спермы, поэтому всегда сообщайте своему врачу, если вы заметили снижение объема спермы после приема нового лекарства», — посоветовала медсестра.

Ранее гинеколог Илона Агрба объяснила причины неприятного запаха от женских гениталий. Одной из причин она назвала молочницу.

