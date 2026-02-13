Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Силовые структуры
15:36, 13 февраля 2026Силовые структуры

Юная россиянка организовала контрабанду кокаина через транспортную компанию

В Пензе задержали девушку, отправившую кокаин на ₽14 млн транспортной компанией
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур задержали 18-летнюю девушку, которая подозревается в пересылке кокаина. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Саратовской области, перехваченная партия оценивается на черном рынке в 14 миллионов рублей.

По данным ведомства, задержанная родом из Московской области. В октябре 2025 года она с помощью транспортной кампании отправила посылку с запрещенным веществом в Хабаровск. Там ее сообщник должен был сбыть партию, но не успел – его задержали. Все это время девушка скрывалась от силовиков. Ее нашли в Пензе.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 («Незаконная пересылка наркотических средств в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее 29-летняя жительница Москвы под кокаином устроила стрельбу из окна.

