Женщина устроила стрельбу под кокаином в Москве

На севере Москвы 29-летняя жительница устроила стрельбу из окна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Жалоба на стрельбу из окна многоквартирного дома поступила в полицию. Приехавшие на место правоохранители установили, что дебоширкой оказалась женщина в состоянии наркотического опьянения. Ради забавы она решила воспользоваться сигнальным пистолетом.

Также у ее 39-летнего знакомого нашли сверток с кокаином.

В отношении пары составили протокол за потребление наркотиков. Женщине вменили мелкое хулиганство. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хранении наркотиков.

