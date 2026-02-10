Реклама

Женщина устроила стрельбу под кокаином в Москве

В Москве жительница под кокаином устроила стрельбу из окна
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На севере Москвы 29-летняя жительница устроила стрельбу из окна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Жалоба на стрельбу из окна многоквартирного дома поступила в полицию. Приехавшие на место правоохранители установили, что дебоширкой оказалась женщина в состоянии наркотического опьянения. Ради забавы она решила воспользоваться сигнальным пистолетом.

Также у ее 39-летнего знакомого нашли сверток с кокаином.

В отношении пары составили протокол за потребление наркотиков. Женщине вменили мелкое хулиганство. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хранении наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полиция накрыла вебкам-студию в элитном квартале таунхаусов.

