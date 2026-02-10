Четырехэтажную порностудию накрыли в элитном квартале таунхаусов российского региона

В Екатеринбурге полиция накрыла вебкам-студию в элитном квартале таунхаусов

Об этом сообщает E1.RU.

По данным источника, вебкам-студия занимала четыре этажа, на которых были оборудованы десять комнат. В них были компьютеры, свет и масса секс-игрушек. Моделями работали молодые девушки в возрасте от 18 до 20 лет, полиции они заявили, что пришли на собеседование на должность администратора. Их доставили в отдел полиции.

Студия ежемесячно приносила владельцам 7-8 миллионов рублей.

