Умер адвокат Генрих Падва

Силовые структуры
09:22, 10 февраля 2026Силовые структуры

Четырехэтажную порностудию накрыли в элитном квартале таунхаусов российского региона

В Екатеринбурге полиция накрыла вебкам-студию в элитном квартале таунхаусов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ЧУКРЕЕВ»

В Екатеринбурге полиция накрыла вебкам-студию в элитном квартале таунхаусов. Об этом сообщает E1.RU.

По данным источника, вебкам-студия занимала четыре этажа, на которых были оборудованы десять комнат. В них были компьютеры, свет и масса секс-игрушек. Моделями работали молодые девушки в возрасте от 18 до 20 лет, полиции они заявили, что пришли на собеседование на должность администратора. Их доставили в отдел полиции.

Студия ежемесячно приносила владельцам 7-8 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге силовики накрыли одну из крупнейших вебкам-студий в России.

