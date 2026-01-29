Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:13, 29 января 2026Силовые структуры

Одну из крупнейших вебкам-студий в России накрыли силовики

В Екатеринбурге силовики накрыли одну из крупнейших вебкам-студий в России
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Екатеринбурге силовики накрыли одну из крупнейших вебкам-студий в России. Об этом сообщает E1.RU.

По данным источника, среди сотрудниц были девушки от 18 до 50 лет. Они вели онлайн-трансляции из 11 однотипных комнат, выполняя за деньги пожелания клиентов. Каждая комната была оборудована техникой, подсветкой и камерой, нарядами для смены образов. За работу девушки получали от 150 тысяч рублей.

Всего студия проработала больше года, она входила в крупную межрегиональную сеть и приносила около 7 миллионов в месяц.

Полицейские доставили в отдел десять девушек, также изъяли технику. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета. Организаторам студии грозит до шести лет колонии.

Ранее сообщалось, что OnlyFans-модели из Екатеринбурга грозит до 6 лет за изготовление порно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремлю задали вопрос об энергетическом перемирии Украины и России

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Насиловавшего дома школьницу приговорили к 19 годам в российском регионе

    В России предупредили Евросоюз о реальной угрозе безопасности

    Врач назвала неочевидные причины появления сильного зуда

    Кадыров примет участие в переговорах Путина с иностранным лидером

    Выявлена неочевидная причина быстрого ухудшения когнитивных функций

    Россиянин получил большой срок за использование цифровых денег

    В НАТО вновь испугались России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok