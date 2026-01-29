Одну из крупнейших вебкам-студий в России накрыли силовики

В Екатеринбурге силовики накрыли одну из крупнейших вебкам-студий в России

Об этом сообщает E1.RU.

По данным источника, среди сотрудниц были девушки от 18 до 50 лет. Они вели онлайн-трансляции из 11 однотипных комнат, выполняя за деньги пожелания клиентов. Каждая комната была оборудована техникой, подсветкой и камерой, нарядами для смены образов. За работу девушки получали от 150 тысяч рублей.

Всего студия проработала больше года, она входила в крупную межрегиональную сеть и приносила около 7 миллионов в месяц.

Полицейские доставили в отдел десять девушек, также изъяли технику. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета. Организаторам студии грозит до шести лет колонии.

