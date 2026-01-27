Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:51, 27 января 2026Силовые структуры

Заработок на OnlyFans поставил модель из России под угрозу колонии

«КП»: OnlyFans-модели из Екатеринбурга грозит до 6 лет за изготовление порно
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom  

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело об изготовлении порнографии в отношении 25-летней модели OnlyFans. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, на протяжении пяти лет девушка зарабатывала на своих откровенных фотографиях и видео. Отснятый материал она продавала через зарубежные сервисы и собственный канал в мессенджере Telegram. Полицейские допросили модель 26 января, после чего откровенный контент на ее каналах перестал появляться.

Сейчас девушке грозит до шести лет колонии по пунктам «б» и «в» части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ. При обыске в ее доме силовики изъяли ноутбук, телефон, секс-игрушки и банковскую карту. Суд отпустил модель под подписку о невыезде.

Незадолго до задержания девушка хвасталась большими заработками и показывала свой счет с 20 тысячами долларов. За последние два года она отдыхала на Бали, Мальдивах и в ЮАР.

Ранее сообщалось, что в Кирове суд рассмотрит дело в отношении 25-летней беременной вебкам-модели за распространение порнографического контента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    В заднем проходе пожилого мужчины нашли подводку для глаз

    Риск набора веса при отказе от курения оценили

    Зеленский решил назначить посланника для контактов с белорусской оппозицией

    Глюкоза отменила свои концерты в Казахстане

    Водолазы наткнулись на тело унесенного волнами в море туриста на курорте Европы

    Известный актер назвал Петербург местом силы

    Пожилая россиянка влюбила в себя пенсионера ради одной цели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok