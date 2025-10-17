Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:48, 17 октября 2025Силовые структуры

В отношении беременной россиянки возбудили дело из-за вебкама после заявления ее матери

В Кирове за распространение порнографии будут судить беременную вебкам-модель
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Кирове суд рассмотрит дело в отношении 25-летней беременной вебкам-модели за распространение порнографического контента. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Девушка рассказала, что работала в этой индустрии с 2021 по 2024 год. Сейчас она замужем, у нее есть ребенок. Осенью 2023 года модель начал преследовать незнакомый мужчина. Он караулил ее у дома с ружьем и писал в социальных сетях. Сталкер нашел номер матери девушки и настроил ту против дочери, утверждает она. В 2024 году мужчина напал на модель и совершил непристойные действия. Его задержали по статье о насильственных действиях сексуального характера. Однако на суде мать девушки давала показания против нее.

После приговора мать осужденного и мать потерпевшей написали заявление на нее из-за работы в вебкаме. Она стала фигурантом дела по статье 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ. В квартире подозреваемой провели обыски. Теперь ее хотят лишить родительских прав.

Ранее в Башкирии полицейские накрыли вебкам-студию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в российской воинской части

    Мигранты с детьми сбежали в российскую тайгу по одной причине

    Энергетики и газировки стали самыми популярными товарами у российских студентов

    Мать проглотившего химию из детского набора мальчика раскрыла последствия спустя два года

    В США подобрали Украине дальнобойное оружие вместо Tomahawk

    Поздний завтрак оказался вреден для здоровья

    На Западе раскритиковали обращение Мерца к Путину

    Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

    Российский фондовый рынок взлетел

    Путин после разговора с Трампом собрал членов Совета безопасности в Кремле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости