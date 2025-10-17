В отношении беременной россиянки возбудили дело из-за вебкама после заявления ее матери

В Кирове за распространение порнографии будут судить беременную вебкам-модель

В Кирове суд рассмотрит дело в отношении 25-летней беременной вебкам-модели за распространение порнографического контента. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Девушка рассказала, что работала в этой индустрии с 2021 по 2024 год. Сейчас она замужем, у нее есть ребенок. Осенью 2023 года модель начал преследовать незнакомый мужчина. Он караулил ее у дома с ружьем и писал в социальных сетях. Сталкер нашел номер матери девушки и настроил ту против дочери, утверждает она. В 2024 году мужчина напал на модель и совершил непристойные действия. Его задержали по статье о насильственных действиях сексуального характера. Однако на суде мать девушки давала показания против нее.

После приговора мать осужденного и мать потерпевшей написали заявление на нее из-за работы в вебкаме. Она стала фигурантом дела по статье 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ. В квартире подозреваемой провели обыски. Теперь ее хотят лишить родительских прав.

