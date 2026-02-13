Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:42, 13 февраля 2026Авто

Юрист объяснил необходимость закона для аварийных комиссаров

Автоюрист Радько: Для аварийных комиссаров нужен закон из-за мошенничества
Марина Аверкина

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В настоящее время в России отсутствует контроль за аварийными комиссарами. В Государственной Думе и Совете Федерации предложили устранить этот пробел и инициировали доработку соответствующего законопроекта. Для чего нужен отдельный закон, НСН пояснил автомобильный юрист Сергей Радько.

По словам специалиста, необходимость в упорядочении этой сферы возникла давно. Автомобилисты нередко прибегают к услугам аварийных комиссаров. Их выезд на место аварии стал для рынка привычным делом. Проблема заключается в «налаженном бизнесе» в этой сфере.

«Зачастую под видом аварийных комиссаров приезжают люди, которые склоняют людей к оформлению ДТП без сотрудников полиции, подписывают договор цессии. В итоге потерпевший ничего не получает, потом судятся с виновником ДТП или со страховой, а комиссар все деньги кладет себе в карман. Это налаженный бизнес», — объясняет эксперт.

Юрист также обратил внимание на практику автосалонов, которые при продаже машины настойчиво навязывают пакет помощи на дороге. Стоимость услуги варьируется от 100 до 200 тысяч рублей в год, что, по мнению эксперта, является «очень завышенной ценой».

По мнению Радько, законодательное закрепление статуса аварийных комиссаров может привести к некоторому удорожанию эксплуатации транспортного средства, но это станет гарантией получения водителем квалифицированной и честной помощи.

