Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники начали применять схему с проверкой подлинности наличных

Москвичи все чаще сталкиваются с новой обманной схемой. В чем она заключается, передает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Пострадавшие обнаруживают, что их включили в неизвестный чат в мессенджере, после чего переходят по присланной туда ссылке. Сайт оказывается фишинговым: перейдя по нему, жертва, сама того не зная, предоставляет доступ к своим персональным данным злоумышленникам и остается без накоплений.

Жертвой данной схемы уже стала 76-летняя москвичка. Сочтя, что в новый чат ее включили коллеги, пенсионерка без сомнений перешла по фишинговой ссылке и отправила запрашиваемый секретный код. После этого с ней связались лжесотрудники финансовых структур. Они заявили пенсионерке, что с целью забрать ее сбережения некто оформил на нее доверенность. В дальнейшем они убедили пострадавшую помочь в поимке преступников, для чего ей пришлось передать все свои сбережения курьерам. В итоге пожилая москвичка лишилась более 1,4 миллиона рублей.

