17:56, 13 февраля 2026Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли способы обмана перед Днем всех влюбленных

Hi-Tech Mail узнал об опасностях, которые подстерегают в преддверии 14 февраля
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В преддверии Дня всех влюбленных активизировались мошенники, которые используют целый арсенал схем «развода» россиян. О том, как не попасться в ловушку, рассказали эксперты в беседе с Hi-Tech Mail.

Главный тренд мошенников сегодня — внедрение искусственного интеллекта. Так, в 2026 году злоумышленники активно используют дипфейки и поддельные голосовые сообщения, рассказала GR-директор ИБ-компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова.

В частности, мошенники прибегают к схеме Fake Date: создают фейковые анкеты на сайтах знакомств, генерируют фото и короткие видео с помощью нейросетей. После общение переводится в Telegram-ботов с элементами геймификации — опросы, «барабаны удачи», виртуальные подарки.

«Жертва общается с алгоритмом, который профессионально входит в доверие, и не подозревает подвоха. Схемы стали кроссплатформенными, сложными и быстро адаптируются под поведение пользователя», — рассказала эксперт.

Для защиты следует придерживаться пяти простых правил. Так, недопустимы переводы на карты физлиц — легальные сервисы работают только через расчетные счета. При получении сообщения о бронировании следует перезвонить в заведение по номеру с официального сайта. Нельзя диктовать код из СМС и фотографировать банковскую карту.

«И главное — как только в разговоре звучат фразы "только сегодня" и "платите прямо сейчас", следует немедленно взять паузу. Мошенники играют на романтике и срочности, минута тишины обезвреживает любую схему», — заключила Шмигирилова.

Самый известный способ «развода» — фейковые интернет-магазины. Специалисты BI.ZONE Digital Risk Protection зафиксировали рассылку с «романтическими розыгрышами» от лица популярных маркетплейсов. Чтобы получить гарантированный приз, необходимо пройти по ссылке из письма, которая ведет на фишинговый ресурс. Там пользователя, в частности, попросят указать данные банковской карты.

Кроме того, следует быть бдительнее со знакомствами перед Днем святого Валентина. Так, мошенник может пригласить вас в кино, однако они такие эксклюзивные, что оформить бронирование можно только на сайте, который он прислал.

«Вы можете потерять деньги, а можете встретиться с профессиональным злоумышленником, который отведет вас в кафе, где чашка чая будет стоить 10 тысяч рублей. Будьте внимательны, лучше сами выбирайте места для романтических свиданий» — призвал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско.

Желание порадовать любимого человека также может обернуться провалом. В частности, важно обращаться к проверенным службам доставки, где не будут просить сообщить код из СМС, чтобы получить одноразовый пароль для подтверждения финансовых операций и взлома личных кабинетов.

«Если вас просят, например, оплатить доставку по специальной ссылке из сообщения или ввести свои платежные реквизиты на сторонних страницах — это повод остановиться и связаться с компанией, предоставляющей услуги, по официальным каналам коммуникаций», — отметила эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова.

Ранее стало известно, что мошенники стали обманывать россиян перед 14 февраля, предлагая получить секретные подарки от основателя Telegram Павла Дурова.

