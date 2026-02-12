Мошенники стали превращать телефоны россиян в свои банковские карты. Как им это удается?

Мошенники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты. Для этого они используют технологию NFC.

Как удалось выяснить журналистам РИА Новости, мошенническая схема начинается со звонка под бытовым предлогом. На этом этапе злоумышленники пытаются получить код из СМС для доступа к профилю на портале «Госуслуги». Затем жертве поступает еще один звонок. На этот раз якобы от представителей государственной организации, которые заявляют о взломе аккаунта на «Госуслугах».

Если человек верит, его убеждают снять деньги со всех своих счетов и удалить онлайн-банк со своего телефона, а затем установить новое приложение, которое якобы предоставит доступ к «безопасному счету». После чего мошенники просят внести наличные в банкомат, приложив телефон. При этом из-за установленной программы банкомат считывает телефон как карту, которая принадлежит мошенникам.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мошенники используют эту схему более года

Координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала, что злоумышленники используют токенизированные (цифровые) карты в своих целях уже больше года. По ее словам, таким образом они пытаются «запутать следы».

Эксперт уточнила, что для токенизации карт, которая начала развиваться в России еще до пандемии коронавируса, используют все приложения платежных систем независимо от того, какой у человека смартфон.

Независимо от того, какое программное обеспечение установлено на устройстве потребителя — он рискует, действуя по указке преступников, и дело тут не в смартфоне Евгения Лазарева Координатор платформы «Мошеловка»

Фото: Carles Mateo Aguila / Shutterstock / Fotodom

Названы меры по защите от этой схемы

По мнению Лазаревой, установление лимитов и периода охлаждения на зачисление средств на токенизированные карты поможет защитить граждан от этой мошеннической схемы.

Это мера, которая, на наш взгляд, поможет избежать ситуаций, когда человек под влиянием мошенника берет кредит наличными в одном банке, а затем зачисляет деньги на так называемый «безопасный счет» в другом Евгения Лазарева Координатор платформы «Мошеловка»

Ранее был принят закон, который обязывает банки проверять получателей платежей на предмет причастности к мошенническим схемам. Центробанк создал базу сомнительных реквизитов и обязал банки возвращать обманутому клиенту средства, если был допущен перевод на принадлежащий мошенникам счет. Также был введен двухдневный период охлаждения, в течение которого банк не станет переводить деньги на сомнительный счет, а клиента уведомят о подозрительной операции. По данным Центробанка на январь 2026 года, крупные российские банки охлаждают по 330 тысяч переводов россиян в месяц.