10:25, 12 февраля 2026Интернет и СМИ

Мошенники стали превращать телефоны россиян в свои банковские карты

Мошенники стали превращать телефоны жертв в свои банковские карты с помощью NFC
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мошенники могут использовать технологию NFC для кражи денег у россиян, с ее помощью они превращают телефоны жертв в свои банковские карты. Об этом стало известно РИА Новости.

Отмечается, что на первом этапе злоумышленники звонят гражданам под бытовыми предлогами и выманивают код из СМС, чтобы получить доступ к профилю на портале «Госуслуги». Затем аферисты связываются с жертвой от имени представителей государственной организации и заявляют о взломе аккаунта на «Госуслугах».

Далее мошенники убеждают собеседника в необходимости снять деньги со своих счетов, удалить онлайн-банк и установить новое приложение, которое якобы предоставит доступ к безопасному счету. При этом злоумышленники уверяют жертву, что так она сможет спасти свои деньги.

«После чего мошенники просят внести деньги в банкомат, приложив телефон. Из-за программы, установленной на устройстве, банкомат считывает телефон как карту, которая принадлежит мошеннику», — добавили в издании.

Координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева подтвердила актуальность этой схемы. Она также добавила, что мошенники при таком способе обмана могут использовать все приложения платежных систем. «Независимо от того, какое программное обеспечение установлено на устройстве потребителя, он рискует, действуя по указке преступников, и дело тут не в смартфоне», — предупредила эксперт.

Ранее эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов призвал ни в коем случае не грубить мошенникам. Специалист заявил, что злоумышленники могут отомстить собеседнику.

Перед этим стало известно, что злоумышленники начали обманывать россиян от лица Интерпола и Европола. Отмечалось, что аферисты создают поддельные сайты организаций и предлагают помощь тем, кто пострадал от финансового мошенничества.

