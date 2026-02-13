Россиян предупредили о предлагающих «валентинки от Дурова» мошенниках

ГК «Солар»: Мошенники обманывают россиян, предлагая секретные подарки от Дурова

Мошенники стали обманывать россиян перед 14 февраля, предлагая получить секретные подарки от основателя Telegram Павла Дурова. Об этом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор платформы Secure-T группы компаний (ГК) «Солар» Харитон Никишин.

Специалист подчеркнул, что аферисты модернизировали схемы обмана перед Днем всех влюбленных. В частности, мошенники стали звонить россиянам от имени курьерской службы и предлагать получить подарок от тайного поклонника. Для того чтобы подтвердить доставку, жертву просят продиктовать код из СМС, который может оказаться ключом доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» или банковскому приложению, подчеркнул эксперт.

«Также не менее показательна новая схема — так называемые "валентинки от Дурова". Массово распространяемая информация обещает пользователям "секретный подарок" от основателя Telegram в виде премиум-подписки или внутренней валюты», — рассказал Никишин.

Он объяснил, что мошенники предлагают перейти в Telegram-бот, пройти опрос, подписаться на десятки каналов и после этого перейти на сайт, имитирующий страницу известного маркетплейса. На нем человеку сообщают, что он выиграл крупную сумму денег или дорогую технику. Однако, чтобы ее получить, следует оплатить «пошлину» 1,5-2 тысячи рублей.

Специалист предупредил, что, если ввести данные карты на фишинговой странице, то можно безвозвратно потерять эти деньги, а также скомпрометировать карту. Кроме того, если пользователь авторизуется на фишинговой странице через Telegram, то он рискует потерять свой аккаунт, подчеркнул Никишин.

Специалист напомнил, что для защиты от мошенников нужно отвечать отказом на любые просьбы перевести деньги или передать код из СМС. Кроме того, однозначными маркерами мошенничества эксперт назвал требования оплатить выигрыш.

Ранее россиян предупредили, что аферисты обманывают граждан накануне Дня всех влюбленных от лица известных артистов. Так, мошенники пишут пользовательницам сети и просят перевести им деньги под различными предлогами.