Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:07, 13 февраля 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о предлагающих «валентинки от Дурова» мошенниках

ГК «Солар»: Мошенники обманывают россиян, предлагая секретные подарки от Дурова
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники стали обманывать россиян перед 14 февраля, предлагая получить секретные подарки от основателя Telegram Павла Дурова. Об этом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор платформы Secure-T группы компаний (ГК) «Солар» Харитон Никишин.

Специалист подчеркнул, что аферисты модернизировали схемы обмана перед Днем всех влюбленных. В частности, мошенники стали звонить россиянам от имени курьерской службы и предлагать получить подарок от тайного поклонника. Для того чтобы подтвердить доставку, жертву просят продиктовать код из СМС, который может оказаться ключом доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» или банковскому приложению, подчеркнул эксперт.

«Также не менее показательна новая схема — так называемые "валентинки от Дурова". Массово распространяемая информация обещает пользователям "секретный подарок" от основателя Telegram в виде премиум-подписки или внутренней валюты», — рассказал Никишин.

Материалы по теме:
Мошенники взломали «Госуслуги»: что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
Мошенники взломали «Госуслуги»:что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
10 апреля 2025
Мошенники стали превращать телефоны россиян в свои банковские карты. Как им это удается?
Мошенники стали превращать телефоны россиян в свои банковские карты. Как им это удается?
12 февраля 2026

Он объяснил, что мошенники предлагают перейти в Telegram-бот, пройти опрос, подписаться на десятки каналов и после этого перейти на сайт, имитирующий страницу известного маркетплейса. На нем человеку сообщают, что он выиграл крупную сумму денег или дорогую технику. Однако, чтобы ее получить, следует оплатить «пошлину» 1,5-2 тысячи рублей.

Специалист предупредил, что, если ввести данные карты на фишинговой странице, то можно безвозвратно потерять эти деньги, а также скомпрометировать карту. Кроме того, если пользователь авторизуется на фишинговой странице через Telegram, то он рискует потерять свой аккаунт, подчеркнул Никишин.

Специалист напомнил, что для защиты от мошенников нужно отвечать отказом на любые просьбы перевести деньги или передать код из СМС. Кроме того, однозначными маркерами мошенничества эксперт назвал требования оплатить выигрыш.

Ранее россиян предупредили, что аферисты обманывают граждан накануне Дня всех влюбленных от лица известных артистов. Так, мошенники пишут пользовательницам сети и просят перевести им деньги под различными предлогами.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет основная битва 2026 года». Стало известно о подготовке масштабной операции с целью принуждения к сдаче Одессы

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России указали на одну существенную деталь в возможных переговорах с Европой по Украине

    В Госдуме призвали ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ

    Центробанк повысил прогноз роста цен в России

    Украина бросила против российских войск технику с дурной славой

    Защищенность Су-57М от ракет повысили

    Раскрыт план Европы по отмыву денег

    Россиянам предложили кольцо-сосиску к 14 февраля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok