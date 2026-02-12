Названы наиболее опасные схемы мошенников накануне Дня всех влюбленных

F6: Мошенники обманывают россиян от имени Димы Билана и Леонардо Ди Каприо

Мошенники обманывают россиян от имени Димы Билана, Леонардо Ди Каприо и других знаменитостей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал эксперт компании F6 Сергей Золотухин, назвавший также другие наиболее опасные схемы преступников накануне Дня всех влюбленных.

«Главный тренд года в схемах "про любовь" — использование искусственного интеллекта. С помощью нейросетей киберпреступники уже давно научились создавать фейковые фото и видео со знаменитостями, которые очень непросто отличить от реальных. Известны случаи, когда злоумышленники использовали для обмана образы Димы Билана, Сергея Лазарева, Брэда Питта, Райана Гослинга и Леонардо Ди Каприо», — рассказал Золотухин.

Он объяснил, что преступники нацеливаются на пользовательниц в социальных сетях и мессенджерах. От имени звезд они восхищаются их красотой, обаянием и талантами, после чего переходят к флирту. В итоге дело доходит до предложения о встрече, но камнем преткновения становится или болезнь, или арест счетов, или любая другая причина, требующая отправки денег. Если жертва соглашается и переводит требуемую сумму, мошенники иногда пробуют получить еще больше, но в итоге просто пропадают.

В альтернативном сценарии мошенники изображают в сервисах для знакомств успешных предпринимателей. В переписке они убеждают жертву в том, что ее собеседник владеет сетью салонов красоты и хочет подарить девушке или женщине бесплатное посещение с услугами премиум-класса. Для бронирования конкретного времени и применения промокода жертву просят перейти на фейковый сайт. В итоге на ее смартфоне может оказаться вредоносное приложение, а сам контроль над устройством перехвачен.

Другая популярная схема нацелена уже на мужчин. Их приглашают от имени симпатичной девушки на свидание в театр или на концерт, при этом жертве присылают ссылку для покупки билетов. Но ведет она на фишинговый ресурс.

Также преступники заманивают жертв, предлагая им бесплатные фотосессии. В этом случае они представляются начинающими фотографами и для подтверждения присылают ссылку на сайт студии, который, разумеется, также окажется фишинговым.

Наконец, еще один вариант подстерегает россиян в мессенджерах и чат-ботах для знакомств. Там с ними связывается человек, играющий роль успешного инвестора. Он предлагает по мере развития знакомства поделиться контактами проверенных специалистов, якобы готовых помочь вложиться в криптовалюты или ценные бумаги.

«К обману подключаются другие злоумышленники, которые стараются вытянуть из жертвы все сбережения, заставить взять кредиты, а затем исчезают. За обещаниями высокого гарантированного дохода за короткий срок обычно скрывается обман. А если для этого предлагают отправить незнакомым людям много денег — сомнений быть не может», — заключил Золотухин.

