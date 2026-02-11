Россиян предупредили о схемах обмана при обмене валют

Россиян предупредили о схемах обмана при обмене валют в Telegram

Мошенники начали использовать новую схему обмана при попытке обменять валюту через популярные мессенджеры, рассказала руководитель группы защиты бренда Angara MTDR Мария Михайлова. Об этом пишет агентство «Прайм».

По ее словам, основными причинами распространения таких сервисов являются заманчивый курс обмена и переход пользователей к финансовым сервисам, где нет строгой идентификации личности и банковского контроля.

«Мы наблюдаем рост числа мошеннических схем с обменом валют через мессенджеры, в частности, через Telegram, со второй половины 2025 года», — подчеркнула она.

Как уточнила специалист, преступники создают поддельные обменники, похожие на популярные сервисы.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян от лица Интерпола и Европола.