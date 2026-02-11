Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:47, 11 февраля 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о схемах обмана при обмене валют

Россиян предупредили о схемах обмана при обмене валют в Telegram
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Мошенники начали использовать новую схему обмана при попытке обменять валюту через популярные мессенджеры, рассказала руководитель группы защиты бренда Angara MTDR Мария Михайлова. Об этом пишет агентство «Прайм».

По ее словам, основными причинами распространения таких сервисов являются заманчивый курс обмена и переход пользователей к финансовым сервисам, где нет строгой идентификации личности и банковского контроля.

«Мы наблюдаем рост числа мошеннических схем с обменом валют через мессенджеры, в частности, через Telegram, со второй половины 2025 года», — подчеркнула она.

Как уточнила специалист, преступники создают поддельные обменники, похожие на популярные сервисы.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян от лица Интерпола и Европола.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вновь ограничивают работу Telegram. Дуров сделал заявление

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Российский боец рассказал об уничтожении группы украинских диверсантов

    ВСУ угрожали матери погибшего российского бойца

    Россиянам рассказали о праве не платить за некоторые услуги ЖКХ

    Президент одной страны рассказал о попытке покушения на него

    Подполье сообщило о ракетном ударе по базе хранения беспилотников ВСУ

    Разъяренные слоны загнали мужчину в пасть крокодила

    Названы причины снижения интереса к сексу у женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok