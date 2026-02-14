Россиянка лишилась взятой в ипотеку квартиры из-за «схемы Долиной»

Москвичка стала жертвой «схемы Долиной», оставшись без жилья, но с ипотекой

Москвичка осталась без квартиры, но с ипотечным долгом, став жертвой «схемы Долиной». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Предметом судебных споров стала двухкомнатная квартира стоимостью 12,6 миллиона рублей. Хозяйка жилья изначально произвела на пострадавшую впечатление интеллигентной женщины, развеивало сомнения и наличие высшего образования. На вопрос о целях продажи она ответила, что собирается переехать поближе к родственникам. Перед заключением договора владелица жилья предоставила справки от психиатра и нарколога.

Настоящие причины продажи вскрылись только после подписания документов. Женщина внезапно отказалась освобождать квартиру, обратилась в полицию, где заявила, что вырученные деньги отдала мошенникам. Покупательница обратилась в суд с требованием о принудительном выселении, но бывшая собственница подала встречный иск о расторжении договора купли-продажи. Экспертиза показала, что в день подписания бумаг хозяйка квартиры находилась под влиянием «эмоционально-лабильного расстройства на фоне гипертонии», поэтому осознавать последствия своих действий не могла. В связи с этим сделку признали недействительной, однако денег покупательнице возвращать никто не торопится. Лишившись жилья, пострадавшая продолжает выплачивать ипотеку по 90 тысяч рублей ежемесячно. Москвичка намерена оспорить судебное решение.

Ранее другой москвич, признавшись в сознательном применении «схемы Долиной», добился возврата квартиры. С целью мошенничества он прошел платную судебно-психиатрическую экспертизу и приобрел билеты в Минск.