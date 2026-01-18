Пенсионер воспользовался «схемой Долиной» и все равно отсудил квартиру

Пенсионер из Москвы признался в обмане по «схеме Долиной», но отсудил квартиру

Московский пенсионер воспользовался мошеннической «схемой Долиной», признался в этом, но все равно смог отсудить квартиру у покупателя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Теперь 90-летний мужчина будет опять жить в своей двушке, но есть нюанс: за нее он должен вернуть деньги», — отмечает издание.

В день сделки пожилой мужчина прошел платную судебно-психиатрическую экспертизу, признавшую его абсолютно вменяемым. Договор оформили официально, но сразу после его заключения продавец передумал.

Однако в суде пенсионер признался, что сознательно решил использовать мошенническую схему, репетировал ответы, умышленно вводил в заблуждение экспертов и даже купил билеты в Минск, чтобы сделать вид, что не готовится судиться.

«Несмотря на это, 16 января суд вернул ему квартиру. А прежним хозяевам — семье Котковых — пообещали вернуть всю сумму. Но денег у старика нет», — отмечает Mash.

Ранее стало известно, что пожилые мошенницы начали использовать новую схему возврата квартир после победы Полины Лурье в суде над певицей Ларисой Долиной.