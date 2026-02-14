В Госдуме предложили вернуть льготный утильсбор для одной категории россиян

Депутат Делягин призвал вернуть льготы по утильсбору на авто для многодетных

В России призвали вернуть льготы по утилизационному сбору на автомобили для многодетных семей при покупке ими единственного автомобиля. С таким предложением в письме к вице‑премьеру Татьяне Голиковой выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Делягин.

Экономист объяснил, что отмена льгот по утилизационному сбору на автомобили для физических лиц привела к удорожанию автомобилей, в том числе отечественных и собираемых на территории России, которые стали, по сути, недоступными для большинства граждан.

В то же время на значительной части территории страны автомобили, в том числе повышенной проходимости, в условиях деградации общественного транспорта являются не роскошью, а необходимым для жизни средством передвижения, отметил Делягин.

В особо тяжелом положении оказались многодетные семьи с числом детей более трех: автомобили для их нужд (минивэны) в России не производятся, а импорт стал заведомо недоступен в силу роста цен. Это прямо противоречит указаниям президента России Владимира Путина о необходимости улучшения демографической ситуации, способствует росту недовольства граждан государством и дискредитирует российскую государственность как таковую Михаил Делягин депутат Госдумы

Депутат попросил правительство РФ восстановить льготы по утилизационному сбору на автомобили для многодетных семей при приобретении ими единственного автомобиля для личных нужд мощностью свыше 160 лошадиных сил. При этом отмечается, что в случае перепродажи автомобиля они должны будут оплатить недоплаченную часть утилизационного сбора в полном объеме.

Ранее стало известно, что в России задумались ужесточить утильсбор, что приведет к еще большему подорожанию автомобилей. Соответствующий законопроект подготовил Минпромторг, корректировка внесена на рассмотрение в Правительство РФ.

