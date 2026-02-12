В России собрались изменить расчет утильсбора

В России хотят ужесточить утильсбор с 1 апреля 2026 года

В России задумались ужесточить утильсбор, что приведет к еще большему подорожанию автомобилей. Соответствующий законопроект подготовил Минпромторг, корректировка внесена на рассмотрение в Правительство РФ. На ситуацию обратил внимание портал auto.ru.

Так, предусматривается пересмотр правил начисления утильсбора, касающихся ввоза машин из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это коснется иномарок из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.

По действующим нормам, иномарки из стран ЕАЭС освобождаются от утильсбора, если они оформлены физическим лицом по таможенному приходному ордеру (ТПО) для личного пользования. Если физлицо ввозит автомобиль в РФ как товар, заполняя таможенную декларацию вместо ТПО, то утильсбор будет начисляться в полном объеме.

Новый законопроект предлагает уровнять иномарки для продажи и личного пользования, что, в свою очередь, увеличит их в цене.

Ранее коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский заявил, что до конца 2026 года российский авторынок может покинуть ряд автомобильных брендов.