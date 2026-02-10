Россиян предупредили о возможном уходе ряда автобрендов

Аналитик Шапринский не исключил ухода ряда автобрендов из России в 2026 году

До конца 2026 года российский авторынок может покинуть ряд автомобильных брендов. Такой прогноз дал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. Его слова приводит «Автостат».

Дополнительных проблем участникам рынка, отметил эксперт, добавит повышенный утильсбор. В сложившихся реалиях финансовое положение концернов со слаборазвитой сетью дилерских центров в России продолжит усугубляться. Уход из России также будет грозить маркам с плохим качеством автомобилей, констатировал Шапринский.

Аналитик затруднился ответить, ухода каких именно брендов стоит ожидать россиянам в среднесрочной перспективе. Многое будет зависеть от динамики продаж, пояснил Шапринский. «Все будет зависеть от конкурентоспособности бренда в России», — заключил эксперт.

Китайские производители продолжают сталкиваться с ростом издержек на российском рынке на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и регулярное повышения утильсбора. Эти факторы привели к стремительному снижению спроса на новые автомобили. Подобной динамике поспособствовали в том числе низкая доступность автозаймов для значительной части населения и общее подорожание машин.

К числу компаний, которые в обозримом будущем рискуют столкнуться с усугублением кризиса, глава дилерской компании «Рольф» Светлана Виноградова ранее отнесла Geely и GAC. Если руководство этих концернов не решится на локализацию, этим китайским автогигантам будет грозить замещение со стороны 2-3 новых игроков, заключила она, не став уточнять, какие именно производители могут прийти им на смену.