Россиян предупредили о возможном уходе с рынка двух китайских автогигантов

«Рольф»: Geely и GAC могут уйти из России, если не решатся на локализацию

Сразу двум китайским автогигантам будет грозить полноценный уход с российского рынка, если эти бренды не решатся на локализацию производства машин в стране в скором времени. Об этом заявила глава дилерской компании «Рольф» Светлана Виноградова, ее слова приводит ТАСС.

Подобная угроза затронет Geely и GAC, если те не приступят к локализации в течение первой половины следующего года, предупредила аналитик. Эти бренды стали востребованы у россиян после массового ухода европейских, американских, японских и южнокорейских производителей с рынка в связи с началом боевых действий на Украине, напомнила Виноградова.

Однако затягивание старта локализации в России может не сыграть на руку вышеуказанным автогигантам, отметила эксперт. Если руководство Geely и GAC будет и дальше придерживаться подобной стратегии, то их место в среднесрочной перспективе смогут занять новые игроки. «Мы не исключаем, что эти бренды покинут российский рынок в 2026 году», — констатировала Виноградова, не став уточнять, какие именно производители могут прийти им на смену. «Мы все-таки думаем, что появятся 2-3 новых бренда на российском рынке, пока не знаем какие», — заключила глава дилерской компании.

Ранее о вероятном ослаблении позиций еще одного китайского автогиганта — Chery — заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. В скором времени, не исключил эксперт, один из ведущих производителей КНР может выпасть из десятки самых популярных у россиян автобрендов. Это произойдет на фоне наращивания доли локализованной марки Tenet, машины которой начали выпускать на заводе в Калужской области. Последние представляют собой перелицованные версии автомобилей Chery (Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8).

В результате в 2026 году российский авторынок может столкнуться со второй за последние 4-5 лет кардинальной трансформацией. Первая подразумевала доминирование китайских брендов, а вторая может привести к заметному ослаблению позиций «большой четверки» из КНР (за исключением Haval, машины которого выпускаются на заводе в Тульской области) и Lada на фоне усиления роли локализованных марок вроде Tenet и Solaris. Все это в итоге может привести к «новой реальности», которая начала формироваться в конце 2025 года, заключила глава компании Frank Auto Ирина Франк.