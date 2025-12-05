В России заявили о «новой реальности» авторынка

Глава Frank Auto Франк: В РФ происходит зарождение новой экосистемы авторынка

В настоящее время в России происходит зарождение новой экосистемы авторынка, где ключевую роль играет локализация. О «новой реальности» отечественного авторынка заявила глава компании Frank Auto Ирина Франк, ее слова приводит газета «Известия».

На первый план стала выходить сборка автомобилей, построенных преимущественно на китайских платформах и ушедших из страны автогигантов. Подтверждение этому — резкое наращивание продаж машин таких марок, как Tenet и Solaris, которые еще недавно не могли похвастаться значительной реализацией на внутреннем рынке, отметила Франк.

Подобное стало возможно на фоне сокращения доли традиционных лидеров в лице «большой четверки» из Китая (Haval, Chery, Geely, Changan) и отечественного концерна Lada. В результате наблюдаемой трансформации российского рынка доля прямого импорта готовых автомобилей в среднесрочной перспективе может снизиться. «Его место займет импорт комплектующих и технологических платформ с последующей сборкой на территории России и стран Евразийского экономического союза», — констатировала Франк.

Трансформации российского авторынка поспособствовало в том числе регулярное повышение утильсбора. На этом фоне доля традиционных лидеров в РФ стала снижаться, а роль локализированных брендов — усиливаться. С учетом усиливающегося давления главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков спрогнозировал скорый вылет китайского автогиганта Chery из десятки самых востребованных в России брендов. Его место, ожидает он, сможет занять бренд Tenet, автомобили которого (в том числе перелицованные Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8) выпускаются на заводе в Калужской области.