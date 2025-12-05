Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:34, 5 декабря 2025Экономика

В России заявили о «новой реальности» авторынка

Глава Frank Auto Франк: В РФ происходит зарождение новой экосистемы авторынка
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В настоящее время в России происходит зарождение новой экосистемы авторынка, где ключевую роль играет локализация. О «новой реальности» отечественного авторынка заявила глава компании Frank Auto Ирина Франк, ее слова приводит газета «Известия».

На первый план стала выходить сборка автомобилей, построенных преимущественно на китайских платформах и ушедших из страны автогигантов. Подтверждение этому — резкое наращивание продаж машин таких марок, как Tenet и Solaris, которые еще недавно не могли похвастаться значительной реализацией на внутреннем рынке, отметила Франк.

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
1 декабря 2025

Подобное стало возможно на фоне сокращения доли традиционных лидеров в лице «большой четверки» из Китая (Haval, Chery, Geely, Changan) и отечественного концерна Lada. В результате наблюдаемой трансформации российского рынка доля прямого импорта готовых автомобилей в среднесрочной перспективе может снизиться. «Его место займет импорт комплектующих и технологических платформ с последующей сборкой на территории России и стран Евразийского экономического союза», — констатировала Франк.

Трансформации российского авторынка поспособствовало в том числе регулярное повышение утильсбора. На этом фоне доля традиционных лидеров в РФ стала снижаться, а роль локализированных брендов — усиливаться. С учетом усиливающегося давления главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков спрогнозировал скорый вылет китайского автогиганта Chery из десятки самых востребованных в России брендов. Его место, ожидает он, сможет занять бренд Tenet, автомобили которого (в том числе перелицованные Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8) выпускаются на заводе в Калужской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ врезался в «Грозный-Сити», на нескольких этажах обрушился фасад. Что известно об атаке на Чечню?

    Путин высказался о позиции Индии по конфликту на Украине

    Первый канал анонсировал важное заявление Долиной

    Популярный российский рэпер поплатился за пожелание для воров

    Террористическую ячейку сторонников всемирного халифата раскрыли в российском регионе

    В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

    Судьбу китайских кроссоверов в России прояснили

    Роспотребнадзор отреагировал на информацию о тестировании приезжающих из Чехии на гепатит

    Россиянам посоветовали носить популярную вещь 70-х

    Появились подробности о задержанном ФСБ российском депутате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok