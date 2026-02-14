Двое россиян пострадали в давке в ТЦ на акции ко Дню святого Валентина

В Уфе на акции ко Дню святого Валентина произошла массовая давка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Толчея возникла в холле торгово-развлекательного центра «Планета» во время раздачи подарков ко Дню всех влюбленных. В ходе мероприятия на посетителей должна была упасть связка воздушных шаров в форме огромного сердца, в двадцати из которых находились подарочные сертификаты. Как только сверху посыпались шары, образовалось столпотворение — сначала в зале, а потом и на эскалаторе.

В результате пострадали 12-летний ребенок и 27-летняя девушка. Подростку наложили гипс. Последнюю госпитализировали — у девушки диагностирован закрытый перелом, она находится в состоянии средней тяжести.

Ранее давка возникла на марафоне в Москве на Ростовской набережной. Участники мероприятия рвались получить бесплатные палки для скандинавской ходьбы. Сдержать натиск толпы пытались сотрудники ОМОН.