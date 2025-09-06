Появилось видео давки в Москве из-за бесплатных палок для ходьбы

Давка из-за бесплатных палок для ходьбы на марафоне в Москве попала на видео

Из-за раздачи бесплатных палок для ходьбы на марафоне в Москве началась давка. Видео публикует Telegram-канал «Осторожно новости».

«Огромная толпа из желающих получить бесплатные палки для скандинавской ходьбы образовалась сегодня в Москве на Ростовской набережной», — сказано в публикации.

На видео можно заметить толпу людей, которую пытаются контролировать сотрудники ОМОН.

Ранее жители Дагестана подрались из-за бесплатных обоев. На кадрах видно, как люди в толпе, состоящей преимущественно из женщин, кричат и расталкивают друг друга, пытаясь пробиться к рулонам обоев.