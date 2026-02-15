Реклама

Губернатор Калифорнии заверил Европу во «временности» Трампа

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заверил европейских лидеров во «временности» политики президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Bloomberg.

«Его успех будет оцениваться по годам, а не по десятилетиям», — сказал политик. По его мнению, Республиканская партия потерпит поражение на промежуточных выборах в США, что наложит на Трампа юридические ограничения. Ньюсом также отметил, что политика Трампа «противоречит традиционным американским ценностям» и призвал Европу выстраивать отношения не с Белым домом, а с отдельными штатами, включая Калифорнию.

Губернатор добавил, что Трамп своей агрессивной политикой лишь сделал Европу более «сплоченной». «Возможно, это и есть единственный вклад Дональда Трампа», — сказал Ньюсом.

Ранее глава Калифорнии заявил, что Дании нужно «спать с одним открытым глазом». «С Трампом это никогда не закончится. Спите с одним открытым глазом», — ответил он на вопрос журналистов о том, следует ли считать угрозы Трампа в отношении Гренландии исчерпанными.

