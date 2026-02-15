МВД раскрыло личность жестоко избившего двух женщин в храме россиянина

В Челябинске полиция задержала мужчину, жестоко избившего двух женщин в храме. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурант 2001 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Установлено, что он состоит на учете в специализированном медицинском учреждении.

По данным правоохранителей, нападение произошло утром из-за ссоры посетителей в храме на улице Воровского. В результате мужчина напал на двух женщин и причинил им телесные повреждения.

По словам официального представителя МВД России, сейчас пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось, что подозреваемый был вооружен ножом. Он мог напасть на потерпевших из-за замечания снять рюкзак.