13:55, 15 февраля 2026Путешествия

На известном российском горнолыжном курорте раскрыли псевдоинструкторов

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Microgen / Shutterstock / Fotodom  

На известном российском горнолыжном курорте Красная Поляна раскрыли псевдоинструкторов по лыжам и фрирайду. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, мошенники работали в паре со спамерами. Они делали массовую рассылку приехавшим туристам и предлагали индивидуальные тренировки, стоимость которых варьируется от 6 до 11 тысяч рублей за два часа занятия. Полученный доход они делили между собой по схеме 70/30. По словам туристов, такие случаи на курорте стали регулярными.

Отмечается, у многих таких инструкторов нет аккредитации и собственного снаряжения. Кроме того, на первом занятии они предлагают к покупке БАДы, а если турист решает прекратить занятие и просит о возврате денег, ему отказывают.

Ранее сообщалось, что отдыхающий на горнолыжном курорте в России мужчина едва не стал жертвой нападения волка.

