Песков заявил о популярности Путина «от мала до велика»

Песков: Путин популярен среди россиян от мала до велика

Президент России Владимир Путин популярен в стране среди всех возрастных категорий, «от мала до велика». Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он действительно популярен, можно по-русски сказать, от мала до велика. Во всех возрастах Путин популярен в нашей стране, и он пользуется доверием граждан самого разного возраста», — сказал он.

По его словам, продажи различных товаров с изображением Путина являются «одним из выражений любви к нему».

Ранее сообщалось, что работу Путина на посту президента России одобряют 80 процентов граждан страны. Противоположного мнения о деятельности главы государства придерживаются 9 процентов респондентов, еще 11 процентов не определились.