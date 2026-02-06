Рейтинг Путина среди россиян изменился

ФОМ: Работу Путина на посту президента одобряют 80 процентов россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 80 процентов граждан страны, что на 1 процентный пункт выше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположного мнения о деятельности Путина придерживаются 9 процентов респондентов, еще 11 процентов не определились.

Уровень доверия россиян к президенту не изменился, составив 77 процентов. Не доверяют главе государства 12 процентов, еще 10 процентов затруднились с ответом.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 30 января по 1 февраля в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В декабре 2025 года журнал Politico включил Путина в топ-5 самых влиятельных людей в Европе. Составители рейтинга сочли, что его действия «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона». В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России есть и останется одним из самых опытных и мудрых политиков мира.