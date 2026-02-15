При пожаре на российской нефтяной скважине пострадали четыре человека

На нефтяной скважине в Самарской области произошел пожар, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает издание Baza.

Известно, что при пожаре пострадали четыре человека. Их госпитализировали в Центральную больницу Нефтегорского района. Уточняется, что двое человек находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами. По предварительной информации, пострадавших нет.

