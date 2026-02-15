Реклама

14:58, 15 февраля 2026Россия

При пожаре на российской нефтяной скважине пострадали четыре человека

В Самарской области при пожаре на нефтескважине пострадали четыре человека
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

На нефтяной скважине в Самарской области произошел пожар, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает издание Baza.

Известно, что при пожаре пострадали четыре человека. Их госпитализировали в Центральную больницу Нефтегорского района. Уточняется, что двое человек находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами. По предварительной информации, пострадавших нет.

