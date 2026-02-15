В российском регионе из-за падения обломков дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами

В Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами, об этом сообщает оперативный штаб российского региона в Telegram.
«В поселке Волна Темрюкского района из-за падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами», — говорится в публикации.
По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар тушат 67 человек и 20 единиц техники, в том числе МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что в Сочи и Адлере прогремели мощные взрывы на фоне воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).