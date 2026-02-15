Реклама

04:20, 15 февраля 2026Россия

В российском регионе из-за падения обломков дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами

В Краснодарском крае из-за БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

Фото: Globallookpress.com

В Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами, об этом сообщает оперативный штаб российского региона в Telegram.

«В поселке Волна Темрюкского района из-за падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами», — говорится в публикации.

По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар тушат 67 человек и 20 единиц техники, в том числе МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в Сочи и Адлере прогремели мощные взрывы на фоне воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

