Россия
21:18, 15 февраля 2026Россия

Российский регион частично остался без света и тепла после атаки ВСУ

Богомаз: Брянск частично остался без тепла и электричества после атаки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате атаки в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствуют тепло и электричество. В настоящее время на местах происшествия находятся аварийные бригады, идет подключение резервных мощностей и работы по подключению объектов тепло и энергоснабжения.

Ранее Богомаз сообщил, что массированная атака ВСУ на Брянскую область продолжается более 12 часов. За это время российские военные уничтожили более 170 украинских беспилотников самолетного типа. Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности.

