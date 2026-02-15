В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Россия
20:24, 15 февраля 2026Россия

В российском регионе сообщили о 12-часовой массированной атаке ВСУ

Богомаз: Массированная атака ВСУ на Брянскую область продолжается более 12 часов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более полусуток ведут массированную атаку на Брянскую область. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

«Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион. Мужественные бойцы подразделений Минобороны РФ, бригады "БАРС — Брянск", спецподразделений Росгвардии по Брянской области все это время ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал глава региона.

Он сообщил, что за это время российские военные уничтожили более 170 украинских беспилотников самолетного типа. Богомаз вместе с тем призвал жителей Брянской области соблюдать меры безопасности.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки над Россией сбили более 200 украинских беспилотников.

